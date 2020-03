Survivor Cemal Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Gönüllüler takımının başarılı isimlerinden biri olan Cemal Can performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medya fenomeni olan Cemal Can Canseven hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir’de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven’in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir’de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul’a geldi. Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj’lik eğitimine başladı.

Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahseden Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. İddialı yarışmacılardan bir tanesi olması beklenen Canseven’e canı gönülden başarılar diliyor; milyonları ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasını bu yıl kimin kazanacağını merakla bekliyoruz