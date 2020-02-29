  • Yastayız
29 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat TV8 yayın akışı

Survivor, Cuma gününden Salı gününe kadar haftanın 5 günü ekranlara geliyor. Ancak İdlib'den gelen şehitlerin acı haberinin ardından TV8 yönetimi Survivor'ın dün akşam yayınlanması gereken bölümünü yayınlamamıştı. Peki Survivor bu akşam var mı?

29.02.2020 - 19:32 | Güncelleme:
Survivor

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. İdlib'den gelen şehitlerin acı haberinin ardından kanal yönetimi Survivro'ın dün yayınlanması gerek bölümü yayınlamama kararı almıştı. İzleyiciler bu akşam Survivor'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte Survivor ile ilgili detaylar ve 29 Şubat Cumartesi TV8 yayın akışı...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

TV8'in bugünkü yayın akışına göre, Survivor yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak.

Survivor'ın 9. yeni bölüm fragmanı:

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Salı günü Ünlüler Takımı'ndan Melis, eleme potasına girdikten sonra en az SMS alarak adaya veda eden isim olmuştu.

TV8 YAYIN AKIŞI - 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

14:00 Kızım

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:45 Komedi Türkiye

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gören hemen telefona sarıldı
Gören hemen telefona sarıldı
'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'
'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'
Jiletli tellerle barikat kurup gaz ve ses bombası atıyorlar
Jiletli tellerle barikat kurup gaz ve ses bombası atıyorlar
'İdlib' paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlatıldı
'İdlib' paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlatıldı
Survivor 2020 yarışmacıları kimler?
Survivor 2020 yarışmacıları kimler?
Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor yarışmacıları kimler?
Survivor yarışmacıları kimler?
Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor ne zaman başlayacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X