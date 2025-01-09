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        Haberler Bilgi Magazin Survivor bu akşam var mı, yok mu? 9 Ocak Perşembe Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı

        Survivor bu akşam var mı, yok mu? 9 Ocak Perşembe günü Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?

        Survivor, 1 Ocak tarihi itibarıyla seyircisi ile buluştu. Gönüllüler ve All Star yarışmacılarını bir araya getiren program TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'un 9 Ocak Perşembe günü TV 8 yayın akışında yer almaması, "Survivor bu akşam yok mu, neden yok, Survivor yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. İşte 9 Ocak TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 20:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:11
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        • 1

          Survivor yeni sezonu ile 1 Ocak tarihinde izleyici karşısına çıktı. Survivor'un 9 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu? 9 Ocak Perşembe Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" İşte Survivor yeni bölümüne ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

          Survivor 9 Ocak Perşembe akşamı TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam TV8 ekranında MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.

        • 3

          TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 9 OCAK

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          12:00 Survivor All Star-Gönüllüler (tekrar)

          13:30 Survivor Panorama / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular /Yeni Bölüm

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