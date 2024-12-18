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        Haberler Bilgi Magazin Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2025 yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın hayatı

        Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor All Star 2025 yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın biyografisi

        Survivor için geri sayım sürerken, All Star kadrosu şekilleniyor. İddialı kadrosuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanan Survivor'da Acun Ilıcalı, All Star ünlüler ve gönüllüler takımını açıkladı. Bu kapsamda Survivor All Star kadrosuna katılan Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve kariyeri merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? İşte Survivor All Star 2025 yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 21:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:16
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        • 1

          Survivor All Star'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zorlu ada şartları ve iddialı parkurlarıyla yarışmacıların ter döktüğü Survivor'da, All Star 2025 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor kadrosuna katılan isimler arasında yer alan Batuhan Karacakaya'ın hayatı, yayınlanan fragmanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, "Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte 2025 Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

          Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

        • 3

          SURVİVOR GEÇMİŞİ

          2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yer alarak yarışmada 7'nci oldu. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2024: All Star yarışmasına katıldı.

        • 4

          SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

          Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

          Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

          Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

          Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

          Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

          Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

          Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

        • 5

          SURVİVOR 2025 KADROSU

          ÜNLÜLER TAKIMI

          İsmail Balaban

          Serenay Aktaş

          Barış Murat Yağcı

          Sema Aydemir

          Zeynep Alkan

          Batuhan Karacakaya

          Yağmur Banda

          Ayşe Yüksel

          Adem Kılıçcı

        • 6

          GÖNÜLLÜLER TAKIMI

          Batuhan

          Tuğba

          Adilhan

          Dilşah

          Mevlüt

          Kübra

          Göksu

          Kaan

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