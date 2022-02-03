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Survivor Aycan elendi mi, ne oldu? 2022 Survivor Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu, yarışmadan çıktı mı ve neden ayrıldı?

Survivor Aycan elendi mi? Survivor Aycan yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star bu akşam eleme konseyi ile ekranlara geldi. Aycan Yanaç geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir yarışmada yer almıyordu. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Aycan Yanaç'ın sağlık durumuyla ilgili bir sorun olmadığını ancak Aycan'ın yarışmanın şartları nedeniyle zorlandığını dile getirmişti. Acun Ilıcalı konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Survivor Aycan'a ne oldu? Survivor Aycan elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

03.02.2022 - 01:56 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor'da daha önce yarışmış ve gerek yarışlardaki başarısıyla gerekse ada yaşamındaki tutumlarıyla yarışmaya damgasını vurmuş eski yarışmacılardan oluşan kadrosuyla Survivor 2022: All Star tüm hızıyla başladı. Survivor'da 2020 yılında Ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer almasına rağmen ilk birkaç bölüm sonrası ekranlarda görülmedi.

  • Bir rahatsızlık yaşayan ancak sonrasında da mental olarak dönmeye hazır hissetmediği belirtilen Aycan Yanaç'a dair son dakika açıklaması Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki, Survivor Aycan Yanaç yarışmadan ayrıldı mı? İşte detaylar...

  • SURVİVOR AYCAN ELENDİ Mİ, NE OLDU? 

    Aycan Yanaç'ın yarışmadan çekilme kararı aldığını programın yapımcısı Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, "Biliyorsnuz Aycan ile ilgili haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim doğru çıktı. Aycan, şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar." sözleriyle Aycan'ın yarışmadan çekildiğini belirtti. 

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

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