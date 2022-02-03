Survivor'da daha önce yarışmış ve gerek yarışlardaki başarısıyla gerekse ada yaşamındaki tutumlarıyla yarışmaya damgasını vurmuş eski yarışmacılardan oluşan kadrosuyla Survivor 2022: All Star tüm hızıyla başladı. Survivor'da 2020 yılında Ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer almasına rağmen ilk birkaç bölüm sonrası ekranlarda görülmedi.