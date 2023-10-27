Survivor All Star'a sürpriz isim! Acun Ilıcalı duyurdu!
TV8 ekranlarında her yıl izleyiciyle buluşan Survivor yarışması, bu sefer Allstar konseptiyle geliyor. 2024 yılı Survivor'ın yarışmacıları, Acun Ilıcalı tarafından her gün açıklanıyor. Ünlü yapımcı sevilen bir ismin kadroda olacağını duyurdu!
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2024'te yayınlanacak olan Survivor'ın Allstar serisi için yarışmacılar adım adım belli oluyor. Acun Ilıcalı, son açıklamasında başarılı ismin de Allstar kadrosunda yer alacağını müjdeledi. İşte merakla beklenen isim...
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TV8 ekranlarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Survivor yarışması, 2024 yılında heyecanla beklenen Allstar konseptiyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, bu özel sezonun yarışmacı kadrosunu açıklamaya devam ediyor.
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Acun Ilıcalı son olarak Furkan Kızılay'ın kadroda olacağını açıkladı.
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SURVIVOR ALLSTAR KADROSUNDA KİMLER VAR?
Gizem Memiç
- 5
Yasin Obuz
- 6
Özgür Tetik
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- 7
Yiğit Poyraz
- 8
Nagehan Karadere
- 9
Turabi
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- 10
Aleyna Kalaycıoğlu
- 11
Nefise Karatay
- 12
Ogeday Girişken
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- 13
Damla Can
- 14
Sercan Yıldırım
- 15
Nihat Altınkaya
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- 16
Merve Aydın
- 17
Seda Ocak
- 18
Sahra Işık
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Doğukan Manço