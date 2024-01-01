SAHİP OLDUĞU EN İYİ DERECELER

100 m 11.93′

200 m 23.97′

400 m 51.53′ 30 Temmuz 2011, Ankara (Türkiye Rekoru)

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Pınar Saka 2017 yılında Survivor'a katıldı. Başarılı bir grafik çizen Saka, yarışmaya erken veda etti. Hayalinin Kıbrıs'taki büyük finale çıkıp şampiyon olmak olduğunu söyleyen Pınar Saka, evli ve bir çocuk annesi.