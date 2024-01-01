Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken kimdir?
1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Mavi takımda yer alan Ogeday Girişken'in kariyeri ve hayatı merak ediliyor.
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Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların bir arada mücadele edeceği Survivor'da dikkat çeken isimler bulunuyor.
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?
Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.
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Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra, 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.
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OGEDAY GİRİŞKEN YER ALDIĞI DİZİLER
2019 Bir Litre Gözyaşı - Teoman karakteri
2019-2020 Savaşçı - Astsubay Çavuş Demir Döğer
2021 Alparslan: Büyük Selçuklu - Prens Çortunel
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