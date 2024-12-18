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        Haberler Bilgi Survivor Adilhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın hayatı ve kariyeri

        Survivor Adilhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın biyografisi

        Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Survivor All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmanın kadrosu belli oldu. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu kapsamda Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Survivor Adilhan kimdir?" İşte Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 01:18
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        • 1

          Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Bu yıl All Star formatında yayınlanacak Survivor'da; sporcular, sanatçılar, birçok ünlü isim ve gönüllü yarışmacı zorlu parkurda şampiyon olmak için yarışacak. Kadroya gönüllülerden dahil olacak Adilhan Numan'ın biyografisi yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Adilhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Adilhan'ın hayatı...

        • 2

          ADİLHAN NUMAN KİMDİR?

          Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Adilhan Numan'ın ayrıca çizim yeteneği ile öne çıktığı bilinmektedir. Adilhan Numan'ın spora yatkın özellikle Amerikan futboluna ilgili olduğu biliniyor.

          20 yaşlarında olan genç yarışmacının eğitim hayatı ve sportif yetenekleriyle Survivor parkurunda etkilleyici bir performans sergilemesi bekleniyor.

        • 3

          SURVİVOR 2025 KADROSU

          ÜNLÜLER TAKIMI

          İsmail Balaban

          Serenay Aktaş

          Barış Murat Yağcı

          Sema Aydemir

          Zeynep Alkan

          Batuhan Karacakaya

          Yağmur Banda

          Ayşe Yüksel

          Adem Kılıçcı

        • 4

          GÖNÜLLÜLER TAKIMI

          Batuhan

          Tuğba

          Adilhan

          Dilşah

          Mevlüt

          Kübra

          Göksu

          Kaan

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