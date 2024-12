Survivor All Star'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zorlu ada şartları ve iddialı parkurlarıyla yarışmacıların ter döktüğü Survivor'da, All Star 2025 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor kadrosuna katılan isimler arasında yer alan Adem Kılıçcı'nın hayatı, yayınlanan fragmanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, "Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte 2025 Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıçcı'nın hakkında tüm merak edilenler...