İSMAİL BALABAN KARİYERİ

İsmail Balaban'ın güreş kariyeri, genç yaşlarda başladığı yağlı güreşle şekillenmiştir. 2013 yılında ilk kez Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanını kazanan Balaban, 2017'de de bu başarısını tekrarlamıştır. Bu şampiyonluklar, onu Türkiye'nin en tanınan güreşçilerinden biri yapmıştır.

İsmail Balaban, Survivor 2021 yarışmasında ise azmiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmiştir ve yarışmayı birinci olarak tamamlamıştır. Survivor'daki başarısı, onun yalnızca güreşçi olarak değil, aynı zamanda zorlu koşullarda mücadele edebilen bir insan olarak da tanınmasını sağlamıştır. Balaban, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da birçok başarıya imza atmış ve birçok ödül kazanmıştır.