SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Survivor 2025 kadrosuna seçilen Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000’de Düzce'de doğdu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor.