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        Haberler Bilgi Magazin Survivor 2025 All Star kadrosu belli oldu! Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var? Survivor 2025 ne zaman başlıyor?

        Survivor 2025 kadrosu belli oldu! Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var?

        Survivor 2025 All Star yarışmacıları yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon Batuhan Karacakaya, Barış Murat Yağcı, İsmail Balaban gibi isimler şampiyonluk için Survivor Türkiye'de ter dökecek. Hem ünlüler hem de gönüllüler takımı yarışmacıları belli olurken "Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte Ünlüler-Gönüllüler All Star kadrosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:47
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        • 1

          Survivor All Star 2025 Ünlüler Gönüllüler kadrosunun yarışmacıları belli oldu. Heyecan, mücadele gibi kavramların yer aldığı yarışmada yarışmacılar, yarış parkurlarında birinci olabilmek adına mücadele verecek. Peki Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var?

        • 2

          SURVIVOR NE ZAMAN?

          Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

        • 3

          SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR? İŞTE YARIŞMACILAR

          ÜNLÜLER TAKIMI

          İsmail Balaban

          Serenay Aktaş

          Barış Murat Yağcı

          Sema Aydemir

          Zeynep Alkan

          Batuhan Karacakaya

          Yağmur Banda

          Ayşe Yüksel

          Adem Kılıçcı

        • 4

          GÖNÜLLÜLER TAKIMI

          Batuhan

          Tuğba

          Adilhan

          Dilşah

          Mevlüt

          Kübra

          Göksu

          Kaan

        • 5
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