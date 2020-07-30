Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Waymo, otonom sürüş teknolojisi ortaklıklarının genişletilmesine yönelik bir sonraki önemli adımı attıklarını açıkladılar.
Waymo’nun Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini, FCA ürün yelpazesindeki araçlara uygulamak üzere birlikte çalışan iki şirket, hafif ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan otonom çözümler geliştirmek üzere harekete geçti.
Yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, küresel ticari müşterilere erişim sağlayacak yapılandırılabilir bir otonom platform olan ‘Waymo Driver’ın, FCA ürün yelpazesinde yer alan Ram ProMaster hafif ticari modeline entegrasyonu sağlanacak.
Bu doğrultuda, mal dağıtım hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve işlerini büyütmeye devam eden ticari araç müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve otonom sürüş teknolojilerinin taşımacılık alanındaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FCA CEO’su Mike Manley, "Waymo ile dört yıllık ortaklığımızda yeni bir sayfa açıyoruz. Waymo Driver platformunu, ilk olarak Chrysler Pacifica aracımıza entegre ederek tamamen otonom sürüş teknolojisini halka açık yollarda kullanan tek ortaklık olduk. Yeni bir adımla da Waymo ile olan işbirliğimizi derinleştiriyor ve Ram ProMaster ile başlayarak otonom sürüş teknolojisini hafif ticari araç müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz” dedi.
Waymo CEO’su John Krafcik ise FCA’nın ilk OEM ortakları olduğunu belirterek, “Waymo One filomuzdaki ilk araçlar, Chrysler Pacifica Hybrid van modelleri oldu. Waymo Driver ile gezegendeki diğer tüm araçlardan daha güvenli ve güvenilir bir otonom sürüş imkanı sunuyoruz. Dünyanın önde gelen otomotiv grubu FCA ile olan ortaklığımızı Seviye 4 otonom sürüş özelliği sunan Waymo Driver ile genişletiyoruz. Bu teknolojiyi tüm FCA ürün gamına uygulayacak ve tüm dünyada ulaşım, ticari teslimat ve kişisel kullanım araçlarında yeni ufuklar açacağız” şeklinde konuştu.
FCA, Waymo ile geleceğin ulaşımını ve taşımacılığını şekillendiriyor!
Otonom sürüş teknoloji şirketi Waymo, ilk olarak 2009 yılında “Google Otonom Sürüş Özelliğine Sahip Otomobil Projesi” ile çalışmalarına başladı. Şirketin, bugüne kadar 25 ABD kentindeki kamu yollarında milyonlarca km otonom test sürüşü ve simülasyon test sürüşü gerçekleştirdiği belirtiliyor.
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