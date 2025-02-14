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        Haberler Gündem Sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı

        Sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü durduran yolcu Erkan Macak, yaşadıklarını paylaştı. İzmit ile Derince arasında çalışan özel halk otobüsü sürücüsünün, 12 Şubatta direksiyon başında fenalaşması üzerine aracı durduran yolcu Macak, gazetecilere, otobüse bindikten sonra şoförün kendisine midesini üşüttüğünü söylediğini aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:20
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        Macak, otobüsün durağa varmadan bir otobüse çarptığını belirterek "Şoför kendinden geçmiş, arabayı bariyere vurdu. Ben de toparlayacak zannediyorum. Sonuçta kaza yaptık. Baktım, kendine gelmiyor. Arabanın içerisinde Ağabey diye bağırdım, ses yok. Gidip şoförü uyandırmaya, kaldırmaya çalıştım. Bir elle direksiyonu tuttum, diğer elimle şoförü uyandırmaya çalıştım, uyanmadı." diye konuştu.

        Sürüklenerek yaklaşık 1,5 kilometre seyrettiklerini anlatan Macak, "Araba dursun diye bariyerlere vurdum. Sonra bariyerden arabayı kurtardık, normal yöne döndük. Hafif zıpladığı zaman şoförün gazda sıkışan ayağı çekildi. Biraz yavaşlayınca kontağı kapattık. Ondan sonra itfaiye, polis, ambulans geldi. Benlik bir durum yok, Allah bize yardım etti." ifadelerini kullandı.

        Macak, korktuklarını dile getirerek kimsenin böyle bir durumla karşılaşmamasını diledi.

        Yaralı otobüs şoförünü hastanede ziyaret ettiğini aktaran Macak, şoförün başını cama vurduğunu, kırılan parçaların yüzüne geldiğini söyledi.

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        #İzmit
        #haberler
        #erkan macak
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