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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de sürücü fenalaştı, otobüsü yolcu durdurdu | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de sürücü fenalaştı, otobüsü yolcu durdurdu

        Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü, yolcunun durdurma çabası araç kamerasına yansıdı. Yolcu, otobüsü durdurmayı başarırken sürücü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:39 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:43
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        Sürücü fenalaştı, otobüsü yolcu durdurdu
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        İzmit ile Derince arasında çalışan özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin dün D-100 karayolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.

        YOLCU MÜDAHALE ETTİ

        Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu.

        AA'nın haberine göre; ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.

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        #kocaeli
        #İzmit
        #haberler
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