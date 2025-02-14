Kocaeli'de sürücü fenalaştı, otobüsü yolcu durdurdu
Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü, yolcunun durdurma çabası araç kamerasına yansıdı. Yolcu, otobüsü durdurmayı başarırken sürücü hastaneye kaldırıldı
İzmit ile Derince arasında çalışan özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin dün D-100 karayolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.
YOLCU MÜDAHALE ETTİ
Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu.
AA'nın haberine göre; ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.