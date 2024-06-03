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        Haberler Gündem Güncel Sürücüsü alkollü çıkan çekiciyi bir başka çekici götürdü | Son dakika haberleri

        Sürücüsü alkollü çıkan çekiciyi bir başka çekici götürdü

        Edirne'de trafik denetiminde sürücüsü alkollü yakalanan çekici bir başka çekiciye yüklenerek götürüldü, sürücünün ehliyetine el koyuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:36
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        Sürücüsü alkollü çıkan çekiciyi bir başka çekici götürdü
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde hem asayiş hem de trafik yönünden denetimlerini sürdürüyor.

        Kocasinan Mahallesi'ndeki denetimlerde bir çekici sürücüsü alkollü çıktı.

        Sürücünün ehliyetine el koyuldu.

        Çekici ise bölgeden bir başka çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı.

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        #edirne
        #alkollü çekici sürücüsü
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