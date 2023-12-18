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        Haberler Televizyon SÜRPRİZ VEDA | MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık Pazar dün akşam MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı

        MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar pazar akşamı yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet etti. Haftanın son eleme adayı Dilara olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazandı. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 17 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:30
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        • 1

          MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı sona erdi. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte 17 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gece sonunda ise elenen isim şeflerin oylarıyla açıklandı. Yarışmaya veda eden isim Dilara oldu.

        • 3

          MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Dilara oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA OLAN YARIŞMACILAR KİMLER?

          Esra

          Barbaros

          Batuhan

          Dilara

        • 5

          16 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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