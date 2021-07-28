Alanya'nın ilk yerleşim yeri mahallenin, tarih kokan bir yer olduğunu belirten Yücel, "Bozulmamış. Kızılkulesi, Tersanesi, Tophanesi ve evleri duruyor. Tarihi camileri, kiliseleri var. Sayıları 450'yi aşan sarnıç var. Rum ve Türkler birlikte yaşamışlar. Karışık yaşamışlar, hiçbir ayrım yoktu. Evler aslına uygun şekilde yapıldı. Mahalleyi değerli kılan tarihi yapıların yanı sıra kendine has bir de plajı var. Şehrin içinde sakin bir yer, kafa dinlenecek bir yer" ifadesini kullandı.