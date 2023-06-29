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Suriye Golan Tepeleri'ndeki BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün görev süresi 6 ay uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün (UNDOF) süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzattı.

Giriş: 29.06.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Suriye Golan Tepeleri'ndeki BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün görev süresi 6 ay uzatıldı
AA

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), UNDOF'un görev süresinin 6 ay daha uzatma kararını oy birliğiyle kabul etti.

Kararda, Orta Doğu'da sorunlara kalıcı çözüm bulunmadığı sürece gerginliğin devam edeceğine dikkati çekildi.

Taraflara UNDOF'un görev alanında çatışma ve gerginlikten kaçınma ve 1974 Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nden 90 gün içinde tarafların konuya ilişkin BMGK'nin 338 sayılı kararına uyup uymadıklarına ilişkin rapor sunması istenildi.

GÖREV SÜRESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYORDU

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

Suriye ile İsrail arasındaki Golan Tepeleri'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.

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