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        Haberler Dünya Suriye'de Esad yönetimi BRICS üyeliği için başvurdu | Dış Haberler

        Suriye'de Esad yönetimi BRICS üyeliği için başvurdu

        Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Beşar Caferi, Suriye'nin BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:50
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        Suriye, BRICS'e katılım için başvuruda bulundu
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        Suriye'de Esad yönetimi, BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

        Konuyla ilgili konuşan Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi, "BRICS'e katılmakla çok ilgileniyoruz. Örgüte katılmak için yazılı talepte bulunduk" dedi.

        BRICS 2006'daki kuruluşundan bu yana iki genişleme dalgası geçirdi.

        İlk üyeler Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'e 2011 yılında Güney Afrika da katıldı.

        Ağustos 2023'te altı ülke daha - Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE - katılmaya davet edildi.

        Arjantin Aralık ayı sonunda katılmayı reddetti ancak diğer ülkeler 1 Ocak 2024'te tam üye oldular.

        Rusya bu yıl grubun dönem başkanlığını yürütüyor ve 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan kentinde BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak.

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