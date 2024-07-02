Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Süre tutum dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Süre tutum dilekçesi örneği

        Süre tutum dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Süre tutum dilekçesi örneği

        Süre tutum dilekçesi, hukuki süreçlerde belirli bir sürenin kaçırılması veya bu sürenin sonuna gelinmesi durumunda, ilgili tarafın bu sürenin yeniden değerlendirilmesi veya uzatılması talebini içeren resmi bir başvuru belgesidir. Bu dilekçe, genellikle mahkemeye veya ilgili yargı mercilerine sunulur ve belirli yasal gerekliliklere uygun şekilde hazırlanmalıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süre tutum dilekçesinin özellikleri arasında; dilekçeyi sunan tarafın kimlik ve iletişim bilgileri, davanın numarası ve tarafları, süreyi kaçırma veya sonuna gelme nedenleri, bu durumun doğurduğu olumsuz sonuçlar ve süre uzatımı veya yeniden değerlendirme talebinin gerekçeleri yer alır.

          Dilekçede hukuki dayanaklar ve ilgili kanun maddelerine atıflar yapılmalı, talebin kabul edilmesi halinde adil ve hukuki sürecin devam edeceğine dair açıklamalar bulunmalıdır. Dilekçede, talepte bulunan kişinin imzası ve tarih de yer almalıdır. Süre tutum dilekçesi, hukuki süreçlerin adil ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla önemli bir araçtır ve bu nedenle titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Yargı mercileri, bu tür dilekçeleri değerlendirirken hem maddi hem de şekli unsurları dikkate alır; bu nedenle dilekçenin eksiksiz ve doğru bilgilerle donatılması büyük değer taşır. Peki, süre tutum dilekçesi nedir? Süre tutum dilekçesi nasıl yazılır?

          Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

          Süre tutum dilekçesi, hukuki bir işlemde belirli bir süre içinde yapılması gereken bir işlem için ek süre talep eden resmi bir belgedir. Hukuki süreçlerde, belirli işlemler için belirlenen süreler içinde gerekli adımlar atılmalıdır. Ancak, bazı durumlarda bu sürelerin yetersiz kalması nedeniyle taraflar, ilgili mahkemeden ek süre talebinde bulunabilirler. Süre tutum dilekçesi, bu talebi resmileştiren ve gerekçelendiren yazılı bir başvurudur.

          Dilekçenin başarılı olabilmesi için, sürenin kaçırılma nedenlerinin detaylı ve somut bir şekilde açıklanması gerekir. Örneğin; hastalık, doğal afet, beklenmeyen iş veya özel hayat koşulları gibi mücbir sebepler, süre tutum dilekçesinde öne sürülebilir. Ayrıca dilekçede, kaçırılan sürenin telafi edilmesi halinde adil yargılama ilkelerine uygun davranılacağının ve karşı tarafın haklarının ihlal edilmeyeceğinin belirtilmesi de önemlidir.

        • 2

          Süre Tutum Dilekçesi Nasıl Yazılır?

          Süre tutum dilekçesi şu unsurları içermelidir:

          • Başlık ve başvuru bilgileri: Dilekçenin hangi mahkemeye hitaben yazıldığını ve başvurucunun kimlik bilgilerini içerir.
          • Dilekçenin konusu: Dilekçenin hangi hukuki işlemin süresi ile ilgili olduğunu ve ek süre talebinin gerekçesini belirtir.
          • Olayların özeti: Talebe konu olan olayların kısaca özetlenmesi ve bu olayların sürece etkileri hakkında bilgi verir.
          • Gerekçeler: Süre uzatımı talebinin neden gerektiğini açıklar. Örneğin, belge temininde yaşanan zorluklar, sağlık sorunları veya başka beklenmedik durumlar gibi nedenler sıralanır.
          • Sonuç ve talep: Mahkemeden hangi ek sürenin talep edildiği belirtilir ve bu talebin kabul edilmesi istenir.
        • 3

          Süre Tutum Dilekçesi Örneği

          Süre tutum dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir.

          [Mahkemenin Adı]

          Sayın Mahkeme Başkanlığına,

          Davacı [Adınız ve Soyadınız] olarak, [Dosya Numarası] sayılı dosyada tarafı bulunduğum dava ile ilgili olarak, belirlenen süre zarfında gerekli belgeleri tamamlayamamış bulunmaktayım. Bu duruma sebep olarak [belge temininde yaşanan zorluklar/sağlık sorunları/diğer nedenler] gösterilebilir.

          Bu bağlamda, belirtilen sürenin uzatılması ve ek süre verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

          Saygılarımla,

          [Tarih]

          [Adınız ve Soyadınız]

          [İmza]

          Süre tutum dilekçesi, hukuki sürecin kesintisiz ve adil bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Mahkemeler, tarafların bu tür taleplerini dikkate alarak ek süre verip vermeme konusunda karar verirler. Dilekçenin gerekçelerinin açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi, talebin kabul edilme olasılığını artıracaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Habertürk Anasayfa