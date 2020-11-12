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Koç Holding, 12’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 2014’ten bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Koç Holding'in, raporu iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemindeki değişen rolü ve Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu ışığında kapsayıcı bir çerçeve olarak geliştirdiği “Geleceğe. Birlikte” yaklaşımı ile hazırladığı belirtildi. Bu yıl da raporun hazırlık sürecinde çevresel ve sosyal konularda 68 yeni göstergenin topluluk düzeyinde çalışmalara dahil edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bir paydaş araştırması da gerçekleştirdi. Bu araştırmaya göre, sorumluluk aldığı her alanda lider ve rol model olarak konumlandırılan Koç Holding’den sürdürülebilirlik meselelerinin çözümünde tüm ekosistemi harekete geçirmesi bekleniyor.

'ROLÜMÜZÜN FARKINDAYIZ'

12’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan değerlendirmesinde tüm dünyada geçtiğimiz yıllarda artan sosyal eşitsizlikler ve iklim krizine dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, koronavirüs salgının iş dünyasının mücadele ettiği sorunlara birlikte ve çok yönlü çözümler geliştirmenin önemini ortaya çıkardığını vurguladı.

Ömer M. Koç, "Koç Topluluğu olarak ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığımız katkının ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirme konusundaki rolümüzün farkındayız. Bu nedenle faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz pek çok farklı ülkede ve sektörde sağladığımız istihdam, sunduğumuz ürün ve hizmetler ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle, tüm paydaşlarımız için ortak değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Finansal risklerin yanında, finansal olmayan riskleri de doğru bir şekilde yönetebilen kurumların pandemi nedeniyle yaşanan krize karşı daha dayanıklı olduğuna dikkat çeken Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise, "Çevresel, sosyal ve yönetimsel (ESG) kriterlerdeki performansımızı artırırken, paydaşlarımızla aramızdaki diyaloğu geliştirerek onların beklentilerini de stratejimize dâhil etmeyi amaçlıyoruz. ‘Geleceğe. Birlikte’ adını verdiğimiz sürdürülebilirlik ve büyüme yaklaşımımız sayesinde bu konudaki çalışmalarımızı geliştirmeyi ve paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı önceliğimiz haline getiriyoruz” dedi.

13 ŞİRKETİN GÖSTERGELERİ AÇIKLANDI

12’nci Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu ile 13 şirketin sürdürülebilirlik alanındaki konsolide göstergeleri açıklandı. Raporda, Koç Topluluğu genelinde hızla yaygınlaşan Koç İnovasyon Programı'nın 2019 yılında 9 şirkette uygulandığı, bugüne kadar 200 iç girişimin hayata geçirildiği programda 16 yeni ürün ve hizmetin pazara sunulduğu ve 2 yeni şirketin kurulduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca 80’in üzerinde girişim ile iş birliklerinin geliştirildiği de aktarıldı.

Ford Otosan’ın Gölcük Fabrikası ve Arçelik’in Romanya’da kurduğu Çamaşır Makinesi Fabrikası'nın, dijital teknolojileri merkeze alan uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu’nun “Global Lighthouse Network”üne dâhil olma hakkını kazandığı da rapora girerken, Koç Holding'in, Forbes'in yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 2019 yılında 59 basamak birden yükselerek 35'inci olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, raporda dünyada farklı sektörlerde çevik çalışma modelini kullanan pek çok şirketin arasına 2019’da Koç Topluluğu'nun da dâhil olduğu belirtildi.

Raporda verilen bilgiye göre, Ford Otosan ve Koç Finans’ın yanı sıra Arçelik’in iştirakleri WAT Motor ve Token Finansal Teknolojiler’de pilot olarak uygulanan çevik çalışma modelinin 2020 yılında tüm topluluk şirketlerinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Koç Holding'in, değişen iş gücü ihtiyacına uygun mesleki ve teknik donanıma sahip gençlerin yetişmesine katkı sağlamak için Mesleki Eğitimde 21'inci Yüzyıl Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi’ni hayata geçirdiği de raporda yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı ve IBM iş birliğiyle, Kalkınma Atölyesi yürütücülüğünde devam eden proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve sektör temsilcileriyle yürütülen katılımcı süreç neticesinde mesleki gelişim dersi müfredatının güncellendiği bildirildi.