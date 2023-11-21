Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Kasım 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        21 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başladı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 21 Kasım 2023 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 21:36 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 21 Kasım 2023 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

        21 KASIM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        3 - 12 - 33 - 53 - 57 - 58

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Habertürk Anasayfa