Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto çekildi! İşte 29 Haziran Perşembe 2023 Süper Loto'da çıkan sayılar, kazandıran numaralar

Süper Loto çekiliyor!

Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilen Süper Loto'nun haftalık ikinci çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekilişin ardından 29 Haziran Perşembe gününün kazandıran sayıları da belirlenecek.

Giriş: 29.06.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto çekildi! İşte 29 Haziran Perşembe 2023 Süper Loto'da çıkan sayılar, kazandıran numaralar
HABERTURK.COM

Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin haftada üç kez olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günü akşamları gerçekleştirilmesine karar verdi. Saat 21.30'da yapılacak çekilişten sonra bu akşamın sonuçları açıklanacak.

29 HAZİRAN PERŞEMBE 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto henüz çekilmedi. Sonuçları Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
DSÖ'den Uzun Covid açıklaması: Hala çok az şey biliyoruz
DSÖ'den Uzun Covid açıklaması: Hala çok az şey biliyoruz
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.