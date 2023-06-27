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Süper Loto çekildi! İşte 27 Haziran Süper Loto sonuçları

Bu akşam gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi ile beraber sonuçlar açıklandı ve ödül kazananlar belirlendi. Haftada üç gün çekilen Süper Loto'nun ilki bu akşam 21.30'da gerçekleşti. İşte, kazandıran sayılar...

Giriş: 27.06.2023 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto çekildi! İşte 27 Haziran 2023 Salı Süper Loto sonuçları ve kazandıran sayılar
HABERTURK.COM

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kere çekilen Süper Loto, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişle beraber birçok kişi ikramiye kazandı. İşte, sonuçlar...

27 HAZİRAN 2023 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

3-4-20-30-35-40

Büyük ödül: 46.645.324,51 TL

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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