Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig 5. hafta programı ve puan durumu

2024-2025 Trendyol Süper Lig’e verilen milli ara sona erdi. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. 5. hafta maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı. Buna göre, Göztepe haftayı bay geçecek. Peki Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Trendyol Süper Lig 5. hafta maç programı ve puan durumu tablosu…