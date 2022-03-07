2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu haftanın son günü öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu ve şimdiye dek alınan sonuçlar...

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (7 MART)

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Mart Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor 1-0 Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor 1-2 Giresunspor

16.00 Göztepe 2-3 Kasımpaşa

19.00 Konyaspor 2-0 Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 Fatih Karagümrük 0-0 Altay

19.00 Antalyaspor 1-0 Sivasspor

19.00 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Kayserispor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK

20.00 Gaziantep FK - Hatayspor