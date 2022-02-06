2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 24. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor 1-0 GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor 4-3 Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK 5-1 Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir (Ülker)

SÜPER LİG 24. HAFTA KALAN MAÇLAR

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU (6 ŞUBAT)