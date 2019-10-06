06 EKİM 2019
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Süper Lig puan durumu 6 Ekim! Süper Lig 7. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 7. haftası maçlarının bu akşam sona erecek olmasıyla birlikte araştırılıyor. Bu haftanın kapanışı Gaziantep Futbol Kulübü - Başakşehir ve Rizespor - Trabzonspor karşılaşmalarıyla olacak. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 6 Ekim TFF Süper Lig puan durumu

06.10.2019 - 18:29 | Güncelleme: Futbol
Puan durumu

Puan durumu bu akşam oynanacak maçlarla 7. haftanın son şeklini alacak. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği göğüsleyen Alanyaspor'un Beşiktaş maçı öne çıktı. Ayrıca liderlik yarışındaki Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında aldığı yenilgiyle önemli bir fırsatı kaçırdı. TFF Süper Lig 7. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 7. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR7421138514
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR7331127512
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7331106412
4.FENERBAHÇE A.Ş.7322117411
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.63211111011
6.ANTALYASPOR A.Ş.732299011
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR73131610610
8.GALATASARAY A.Ş.724166010
9.TRABZONSPOR A.Ş.623111839
10.GÖZTEPE A.Ş.72326519
11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK622210828
12.BEŞİKTAŞ A.Ş.72231012-28
13.YUKATEL DENİZLİSPOR722368-28
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.622259-48
15.MKE ANKARAGÜCÜ7223611-58
16.KASIMPAŞA A.Ş.7214711-47
17.GENÇLERBİRLİĞİ7034612-63
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7034714-73

 

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

04.10.2019 20:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5-1 YUKATEL DENİZLİSPOR

04.10.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 0-1 ANTALYASPOR A.Ş.

05.10.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 4 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

05.10.2019 17:30 GÖZTEPE A.Ş. 4  - 0 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

05.10.2019 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0GALATASARAY A.Ş.

06.10.2019 14:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

06.10.2019 16:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

06.10.2019 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

06.10.2019 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

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