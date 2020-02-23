23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Tüm gözler bu akşam oynan Fenerbahçe - Galatasaray maçında. Trabzonspor ve Sivasspor'un liderliği paylaştığı hafta da Galatasaray da hem liderliğe ortak hem de 20 yıllık hasreti dindirmek istiyor. Fenerbahçe ise 20 yıldır Galatasaray'a yenilmediği evinde yine aynı başarıyı sağlamak ve liderlik yarışına da dahil olmak istiyor. TFF Süper Lig 23. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 23. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|26
|45
|2.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|16
|45
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|19
|43
|4.GALATASARAY A.Ş.
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|19
|42
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|19
|39
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|15
|38
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|6
|37
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|5
|34
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|3
|24
|13.YUKATEL DENİZLİSPOR
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
21.02.2020 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
22.02.2020 14:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22.02.2020 17:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22.02.2020 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
23.02.2020 13:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23.02.2020 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0MKE ANKARAGÜCÜ
23.02.2020 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
24.02.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24.02.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!