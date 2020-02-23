Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Tüm gözler bu akşam oynan Fenerbahçe - Galatasaray maçında. Trabzonspor ve Sivasspor'un liderliği paylaştığı hafta da Galatasaray da hem liderliğe ortak hem de 20 yıllık hasreti dindirmek istiyor. Fenerbahçe ise 20 yıldır Galatasaray'a yenilmediği evinde yine aynı başarıyı sağlamak ve liderlik yarışına da dahil olmak istiyor. TFF Süper Lig 23. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 23. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 22 13 6 3 49 23 26 45 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 13 6 4 42 26 16 45 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 12 7 3 41 22 19 43 4.GALATASARAY A.Ş. 22 12 6 4 36 17 19 42 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 11 6 6 41 22 19 39 6.FENERBAHÇE A.Ş. 22 11 5 6 41 26 15 38 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 11 4 8 36 30 6 37 8.GÖZTEPE A.Ş. 22 9 7 6 29 24 5 34 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 23 8 7 8 34 36 -2 31 10.GENÇLERBİRLİĞİ 23 7 6 10 32 39 -7 27 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 23 6 7 10 25 40 -15 25 12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 22 6 6 10 35 32 3 24 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 22 6 6 10 21 30 -9 24 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 7 3 11 21 32 -11 24 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 4 9 10 19 32 -13 21 16.MKE ANKARAGÜCÜ 23 4 8 11 20 39 -19 20 17.KASIMPAŞA A.Ş. 22 4 4 14 29 49 -20 16 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 23 3 7 13 24 56 -32 16

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

21.02.2020 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

22.02.2020 14:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

22.02.2020 17:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

22.02.2020 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

23.02.2020 13:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

23.02.2020 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0MKE ANKARAGÜCÜ

23.02.2020 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

24.02.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.02.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR