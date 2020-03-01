Süper Lig'de son durum!

Puan durumu, Sğper Lig'in 24. haftasında bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu hafta tüm gözler liderlik yarışındaki Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor maçlarında. İşte TFF Süper Lig 24. hafta maç fikstürü ve son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 24. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 23 14 6 3 54 25 29 48 2.GALATASARAY A.Ş. 24 14 6 4 42 18 24 48 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 14 6 4 45 26 19 48 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 13 7 3 43 23 20 46 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 12 4 8 38 31 7 40 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 24 11 6 7 42 24 18 39 7.FENERBAHÇE A.Ş. 24 11 6 7 44 31 13 39 8.GÖZTEPE A.Ş. 22 9 7 6 29 24 5 34 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 23 8 7 8 34 36 -2 31 10.YUKATEL DENİZLİSPOR 24 7 6 11 23 32 -9 27 11.GENÇLERBİRLİĞİ 24 7 6 11 32 42 -10 27 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 24 6 8 10 27 42 -15 26 13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 23 6 6 11 35 34 1 24 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 7 3 13 24 39 -15 24 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24 4 10 10 19 32 -13 22 16.KASIMPAŞA A.Ş. 24 5 5 14 31 49 -18 20 17.MKE ANKARAGÜCÜ 24 4 8 12 20 42 -22 20 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 23 3 7 13 24 56 -32 16

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

28.02.2020 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

29.02.2020 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

29.02.2020 17:00 TRABZONSPOR A.Ş. 5 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

29.02.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

01.03.2020 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR 2 - 0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

01.03.2020 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR

01.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

02.03.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

02.03.2020 20:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.