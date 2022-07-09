2022-2023 sezonunda liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili meraklı bekleyiş başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce futbolsever, özellikle Süper Lig'in hangi tarihte başlayacağını ve fikstür çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin son bilgiler...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre:

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.