Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi açıklanan şampiyonluk oranları, 2. hafta sonrasında değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 13.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:41
- 1
İSTANBULSPOR - 1000
- 2
PENDİKSPOR - 1000
- 3
GAZİANTEP FK - 1000
-
- 4
HATAYSPOR - 750
- 5
SAMSUNSPOR - 500
- 6
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
-
- 7
KASIMPAŞA - 250
- 8
ANTALYASPOR - 250
- 9
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
-
- 10
SİVASSPOR - 150
- 11
ALANYASPOR - 150
- 12
KONYASPOR - 75
-
- 13
KAYSERİSPOR - 75
- 14
KARAGÜMRÜK - 75
- 15
BAŞAKŞEHİR - 20.00
-
- 16
TRABZONSPOR - 20.00
- 17
ADANA DEMİRSPOR - 15.00
- 18
BEŞİKTAŞ - 3.50
-
- 19
FENERBAHÇE - 2.70
- 20
GALATASARAY - 2.60