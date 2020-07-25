Süper Lig'de kalma hesapları

Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım bugünkü maçların ardından belli olacak. Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor. Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor'a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.
KÜMEDE KALMA YOLUNDA KRİTİK MAÇLAR
Denizlispor: 0 - Ankaragücü: 0
(İlk yarı oynanıyor)
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0
(İlk yarı oynanıyor)
Yeni Malatyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0
(İlk yarı oynanıyor)
Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 0
(İlk yarı oynanıyor)
SENARYOLAR
> 35 puanlı Denizlispor'a Ankaragücü maçında alacağı 1 puan Süper Lig'de tutacak.
> Çaykur Rizespor'a ligde kalmak için Fenerbahçe deplasmanında 1 puan yetiyor.
> 32 puanlı Malatya'nın ligde kalması için Gaziantep'i yenmesi, Kayseri ile Denizli'nin kaybetmesi ve Rize'nin de Fenerbahçe'den puan alması gerekiyor.
> 32 puanlı bir başka takım olan Kayserispor da Trabzonspor'u yenerek, Denizlispor'un Ankaragücü'ne kaybetmesini bekleyecek.
AVERAJ DURUMU
- İkili averaja Çaykur Rizespor ve Kayserispor kalması durumunda, iki takımda eşitlik olduğundan genel averaja bakılacak. Kayserispor düşecek.
- Dörtlü averaj olması durumunda Denizli ve Malatyaspor düşüyor.
- Üçlü averajda Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatya olması halinde, Malatyaspor ile Denizlispor düşüyor.
- Üçlü averajda Kayserispor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor olması durumunda Çaykur Rizespor düşüyor.
- İkili averaja Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor kalması durumunda, Denizlispor düşüyor.
- Üçlü averaja Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor kalırsa Yeni Malatyaspor düşüyor.
- Üçlü averaja Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor kalması halinde Kayserispor ile Yeni Malatyaspor alt lige düşüyor.
- İkili averaja Denizlispor ve Kayserispor kalırsa, Denizlispor düşüyor.
33. HAFTA PUAN DURUMU
|14.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|33
|9
|8
|16
|31
|47
|-16
|35
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|10
|5
|18
|37
|54
|-17
|35
|16.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|33
|8
|8
|17
|44
|50
|-6
|32
|17.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|33
|8
|8
|17
|39
|70
|-31
|32
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|6
|11
|16
|30
|56
|-26
|29
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