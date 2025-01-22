Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
24 OCAK CUMA
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 OCAK CUMARTESİ
13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
26 OCAK PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 OCAK PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu