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        Haberler Gündem Süper Lig 2023-2024 sezonu maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig maçları yayıncı kuruluş hangisi?

        Süper Lig 2023 maçlar hangi kanalda , yayıncı kuruluş hangisi?

        Süper Lig 2023 yılında maçların başlaması ile beraber, fotbolseverler maçların hangi kanalda yayınlandığını araştırmaya başlamış durumda. Ligin maçlarını ve takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarların sorduğu soruların cevapları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 10:20
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        • 1

          Türkiye 2023 sezonu Süper Lig maçları hangi kanalda sorusuna yanıt arayan futbolseverler tuttuğu takımın maçlarını izleyebilmek için maçların yayınlanacağı yayıncı kanalı merak ediyorlar. İşte Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal bilgileri...

        • 2

          SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Yayın ihalesi sözleşmesindeki şartların revize edilmesi sonucunda yayıncı kuruluş beIN Sports'un, ile birlikte 2023-24 sezonuna kadar 2 milyar 500 bin TL cinsi karşılığı ödeme yaparak Trendyol Süper Lig ve 1.Lig'in yeniden resmi yayıncı kuruluşu oldu.

        • 3

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF)' nin açıklamasına göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

        • 4

          SÜPER LİG DERBİLER NE ZAMAN?

          Süper Lig 2. Hafta: Galatasaray- Trabzonspor

          Süper Lig 5. Hafta: Trabzonspor – Beşiktaş

          Süper Lig 9. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

          Süper Lig 11. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

          Süper Lig 15. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

          Süper Lig 18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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