SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın ihalesi sözleşmesindeki şartların revize edilmesi sonucunda yayıncı kuruluş beIN Sports'un, ile birlikte 2023-24 sezonuna kadar 2 milyar 500 bin TL cinsi karşılığı ödeme yaparak Trendyol Süper Lig ve 1.Lig'in yeniden resmi yayıncı kuruluşu oldu.