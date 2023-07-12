Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Trendyol arasında Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluğu için anlaşma yapıldı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı.

Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in 2023-2024 sezonunda isim sponsorluğu için 700 milyon lira ödeme yapacak.

2005'te yayıncı kuruluş anlaşmasıyla beraberinde Turkcell, Süper Lig'in isim sponsoru olmuş ve Süper Lig, 2010 yılına kadar 'Turkcell Süper Lig' adıyla oynanmıştı. Bu anlaşma daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait kurum olan Spor Toto'ya devredilirken 2010'dan bu yana ilk kez isim sponsorluğu için özel bir şirket ile anlaşıldı.

Törende açıklamada bulunan başkan Büyükekşi, "Tarihi bir iş birliği anlaşmasını duyuruyoruz. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından Trendyol, hem Süper Lig'in hem de 1. Lig'in isim sponsoru oldu. İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Türk futboluna güç verdiler." ifadelerini kullandı.

Çağlayan Çetin ise "Türk futboluna desteğimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Süper Lig'in gelecek sezon yoluna Trendyol Süper Lig olarak devam edecek olması bizim için büyük gurur ve mutluluk. Bu sadece Trendyol'un değil 30 milyona aşkın müşterimizin sponsorluğudur. Süper Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. Futbolumuzun ve kulüplerimizin marka değerini yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. 1. Lig'e vereceğimiz destekle Anadolu kulüplerimize önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Süleyman Hurma da "Türk futbolu vahim kelimesiyle dahi anlatılamayacak ekonomik sıkıntılar çekerken Trendyol'un harika sayılabilecek desteği Süper Lig kulüpleri için çok değerlidir. Para vermek kolay iş değildir. Türk futbolu bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır. Aldığımızın yüz katını Trendyol'a vermek de bizim hedefimiz olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futboluna kimsenin inanmamasını en büyük eksik olarak gördüğünü dile getiren Murat Özkaya ise şunları aktardı:

"Türk futbolu vahim dedi Süleyman (Hurma) abi. Vahim diyemem, buna katılmıyorum. Eksik kalan şeyleri yeni federasyonumuzla tamamlıyoruz. Eksiğin var olduğu yer ise inanmamış olmak. Kimse Türk futboluna inanmıyor. Başarıyı o günkü kazanç olarak görüyor, yarının yeni bir gün olduğunu unutuyoruz. Türk futboluna sahip çıkmak bir iki kişinin eliyle olamaz. Taraftar yoksa sponsor yok. Futbolumuzu ileriye taşımak için basına, taraftara ve yöneticilerimize iş düşüyor. Hep birlikte federasyonumuz önderliğinde gelin Türk futbolunu ileriye taşıyalım."

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle imza töreni sona erdi.