Süper Kupa'nın hakemi Volkan Bayarslan oldu!

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2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. FENERBHAÇE MAÇA U19 TAKIMI İLE ÇIKACAK Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına yabancı hakem ekibi atanmaması ve karşılaşmanın tarihinin ertelenmemesi halinde U19 takımıyla çıkacağını bildirdi.