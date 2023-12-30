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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa finali ne zaman? Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        Süper Kupa finali ne zaman? Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. Yaşanan olayın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı alarak Türkiye'ye geri döndü. Bu kapsamda gözler "Ertelenen Süper Kupa maçı ne zaman, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, ertelenen Süper Kupa final maçının yeni tarih ve saatine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:18
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        • 1

          Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi krize neden oldu. Yaşanan olayın ardından iki külüp de maça çıkmama kararı aldı. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman? Ertelenen Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ERTELENDİ!

          Suudi yetkililer, takımların seremoniye Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartıyla çıkmasına izin vermezken, yaşanan bu krizin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamada ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

        • 3

          TFF, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA

          Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den iptal edilen Süper Kupa finali ile ilgili ortak açıklama geldi. Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

          "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

          Türkiye Futbol Federasyonu

          Fenerbahçe Spor Kulübü

          Galatasaray Spor Kulübü"

        • 4

          BEŞİKTAŞ'TAN SÜPER KUPA DAVETİ

          Beşiktaş Kulübü, iki takım için flaş bir açıklama yaptı.

          Siyah beyazlı kulüp, "Kapımız açık" başlığıyla Süper Kupa maçının Dolmabahçe'de oynanabileceği çağrısında bulundu.

          Yapılan çağrıda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz." ifadeleri kullandı.

        • 5

          SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

          Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak Süper Kupa finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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