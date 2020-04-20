Suni teneffüs oluşan bir kaza anında kişinin solunumunun durmasıyla yapılan ilk yardımdır. Suni teneffüs iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Bunlarda ilki; ağızdan nefes verme şeklinde yapılan teneffüs ve sonrasında yapılan kalp masajıdır. Buradaki en önemli nokta kaza sonucunda eğer kişinin kalp atışları durmuşsa; suni teneffüs ile kalp masajı yapılmasıdır. Eğer sadece solunum gözlenmiyorsa; suni teneffüs yeterli olacaktır.

Suni teneffüs yapılırken izlenmesi gereken yol şu şekildedir;

Kişinin ağzına kaçmış yabancı bir cisim varsa; yan yatırılarak bu cisim çıkartılmalıdır. Sonrasında sırt üstü yatırılmaktadır. Ağızda kalan cisimler var mı diye kontrol edilir. Eğer varsa; işaret parmağı ile kalan cisimlerde çıkartılır. Suni teneffüs yapılacak kişinin sağ tarafına geçilir. Boynundan yukarı doğru kaldırılarak; nefes yolunun açılması sağlanır ve bu şekilde tutulmaya devam edilir. Sol el ile burun delikleri kapatılması gerekir ki verilen nefes boşa gitmesin. Kişinin ağzına dudaklar tam temas ettirilerek, normalden biraz fazla bir şekilde nefes verilir. Nefes verildiğinde kişinin göğüs kafesinde de şişme meydana gelecektir. Kişinin solunumu gözlemlenene kadar bu işlem 15 defa tekrar edilmelidir.

Kaza meydana geldikten sonra 5 dakika içerisinde yapılan suni teneffüs; hayat kurtarmaktadır. Mutlaka suni teneffüs ile kalp masajı yapacaksanız, kişinin kalp atışlarının durduğundan emin olarak harekete geçiniz.