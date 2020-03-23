23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SunExpress, koronovirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından seyahat yasağı getirilen ülkelerden uçuş ağında yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere, İsviçre ve İrlanda'ya karşılıklı seferlerini 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde söz konusu ülkelere uçuşlarını durdurduklarını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, 13 Mart tarihinden yasakların başladığı 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık" dedi.
YURTİÇİ UÇUŞLARA DEVAM
"İç hat uçuşlarımız, Antalya'dan Anadolu'nun 8 şehrine, İzmir'den ise 12 şehrine devam ediyor" diyen Çalışkan, "Yaşadığımız bu kötü günleri ulusça ve tüm dünya olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Türk turizm taşımacılığının belkemiği ve Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir havayolu olarak yine Türk turizmine katkımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.
"Uçaklarımızda düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıca, tüm uçaklarımızda, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur. Bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı sürekli olarak temizlemektedir. Eğitimli uçuş ekiplerimizle birlikte her türlü tedbiri alıyoruz, ancak virüsün yayılımını engellemede bu konuda hassasiyet gösteren ve gerekli önlemleri alan yolcularımızın büyük katkısı olduğunu hatırlatmak isteriz."
Çalışkan, hem ulusal hem de uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile yakın iş birliği içinde olduklarını vurguladı, hem yolcuların hem de uçuş ekibinin sağıklı ve emniyetine büyük önem verdiklerinin altını çizdi.
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