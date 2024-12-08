2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini oynadı. Duy Beni dizisinin ardından 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakterini canlandırdı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde rol aldı. Aynı yılın Ağustos ayında yayımlanacak olan Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. 2024 yılında 16 Şubat tarihinde vizyona giren olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, aynı yıl FOX/NOW'da yayınlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini canlandırdı.

Fotoğraflar: Instagram