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        Haberler Bilgi Magazin Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında? "Pantene Yıldızı Parlayanlar" kazananı Sümeyye Aydoğan nereli, hangi yapımlarda rol aldı?

        Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında? İşte Sümeyye Aydoğan hayatı ve kariyeri

        50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Pantene Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görülen Sümeyye Aydoğan, yeteneği ve ekranlara kattığı tazelikle adından söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Aydoğan, oyunculuk kariyerine emin adımlarla devam ediyor. Bu önemli ödülün ardından, hayatı ve kariyerine dair detaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sümeyye Aydoğan kimdir, hangi projelerde yer aldı? İşte genç oyuncunun kariyer yolculuğu ve bilinmeyenleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:11
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        • 1

          Ekranların yeni nesil yıldızlarından Sümeyye Aydoğan, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü. Oynadığı dizilerdeki performansı ile tanınan genç oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Bu başarıyla birlikte, hayatına dair detaylar ve kariyerindeki dönüm noktaları daha çok araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

        • 2

          SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

          Sümeyye Aydoğan, Arnavut kökenlidir ve 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk sinema deneyimini elde etti. 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini yaşadı. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini ve aynı yıl Geçen Yaz filminde Oya karakterini canlandırdı.

        • 3

          2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini oynadı. Duy Beni dizisinin ardından 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakterini canlandırdı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde rol aldı. Aynı yılın Ağustos ayında yayımlanacak olan Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. 2024 yılında 16 Şubat tarihinde vizyona giren olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, aynı yıl FOX/NOW'da yayınlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini canlandırdı.

          Fotoğraflar: Instagram

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