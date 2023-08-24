Sumak fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Sumak fidanı ne kadar sürede büyür?
Sumak, hem bahçelerde estetik bir görünüm sunan hem de baharat olarak mutfaklarda sıkça kullanılan bir bitkidir. Peki, sumak fidanı nasıl yetiştirilir, hangi ayda dikilir ve ne kadar sürede büyür? İşte sumak fidanı hakkında detaylı rehberiniz.
Sumak fidanı yetiştirmek bahçelerine doğal ve estetik bir görünüm katmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Bu güzel ve fonksiyonel bitkinin yetiştirilmesiyle ilgili püf noktaları bilmek, sumak fidanının sağlıklı büyümesini ve bol ürün vermesini garanti eder. Bu yazımızda sumak fidanının hangi ay dikileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne kadar sürede büyüdüğünden ne zaman meyve verdiğine dair pek çok bilgiyi bulacaksınız.
Sumak Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Sumak fidanları genellikle ilkbaharın başlangıcında, don tehlikesi geçtikten sonra veya sonbaharın erken dönemlerinde dikilir.
Sumak Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Sumak ağacı kök sürgünleri ile ya da tohum yöntemiyle yetiştirilir. Bunun dışında yaygın olarak doğadaki dip sürgünlerden köklü fidanlar ayırarak direkt arazi dikim yöntemiyle de sumak fidanı yetiştirilebilir. Şimdi sumak fidanı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenleri inceleyelim:
Sumak fidanı gelişim gösterdikten sonra -15 ila 400C’ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilmektedir.
Sumak Fidanı Dikim Aralığı
Sumak fidanı agresif bir yapıya sahiptir kısa sürede yayılıcı bir özellik gösterir. Eğer kontrollü yapılmazsa 2 yıl içinde az sayıda olan sumak bitkisi sumak tarlasına dönüşebilir. Bu sebeple sumak fidanı dikim aralığı fidanlar arasında 5 metre mesafe olacak şekilde belirlenmelidir.
Sumak Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Sumak fidanı suyu fazla sevmeyen bir bitkidir. Yaz aylarında 10-15 günde bir sulama yeterli olacaktır.
Sumak Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?
Sumak fidanı, uygun koşullar altında yılda ortalama 30-50 cm büyüme gösterebilir.
Sumak Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?
Sumak fidanı dikimden itibaren 2-3 yıldan sonra meyve vermeye başlar. Ancak optimum verime 5-6 yıldan sonra ulaşır.
Sumak Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Sumak fidanı ilkbaharda mart-nisan ya da sonbaharda eylül-ekim aylarında dikilebilir.
Sumak Fidanı Bakımı
Sumak fidanının sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak için düzenli ve doğru bir bakım uygulamak gerekir. İşte sumak fidanının bakımı hakkında bilmeniz gerekenler: