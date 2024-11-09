Sultanlar Ligi'nde 8. hafta tamamlandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta tamamlandı. Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı haftayı galibiyetle kapatırken, Galatasaray ise Türk Hava Yolları'na mağlup oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nin 8’inci haftası bugün oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop – Beşiktaş: 1-3
Türk Hava Yolları - Galatasaray : 3-2
Aydın Büyükşehir Belediyespor – VakıfBank : 1-3
Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit : 1-3
Sarıyer Belediyespor - Kuzeyboru : 0-3
Fenerbahçe Medicana - Aras Kargo : 3-0
Bahçelievler Belediyespor - Zeren Spor : 0-3