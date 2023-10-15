Olay, yaklaşık bir hafta önce İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde binanın giriş kapısının şifresini kıran iki hırsız içeri girdi. Dairelerin kapılarını zorlayan hırsızlar, birinci kata çıktıklarında ilk olarak Burak Yıldırım'ın kapısını zorladı.

"FARK EDİNCE KAPI MERCEĞİNDEN VİDEO KAYDI ALIYOR"

Evinin kapısı zorlanan Burak Yıldırım, "Ben iş yerine giderken, öğlen saat 12.00 sıralarında gerçekleşiyor olay. Önce bizim kapıyı zorluyorlar, kilitli olduğu için açamıyorlar. Diğer daireye yani karşı komşuma yöneliyorlar. Binaya girenler ve daire kapılarını zorlayanlar iki kişiler. Aşağıda da bir gözlemcileri olduğunu düşünüyorum. Dış kapıyı zorlamışlar zaten ufak bir zedeleme var. Şifreyi kırarak rahatlıkla kapıyı açmışlar. Daireyi tekrardan zorlamışlar. Kapı kilitlerini bayağı bir kırıp zorlamışlar. Ama lakin kapıyı açamayınca tekrardan yan komşunun kapısını zorlamışlar. Komşum fark edince kapı merceğinden video kaydı alıyor. Videoya aldığı zaman hırsızlar kapı kilidinden bakıyorlar. Kapı kilidinden bir kişi izlendiğini görünce panik yapıp kaçıyorlar. Şikayetçi olduk. Karakola bilgisini verdik parmak izi alındı. Bu çevrede çok hırsızlık vakası oluyor. Yaklaşık 3 ay falan önce ayakkabıları falan çalmışlardı. Ama hırsızlık teşebbüsünde bulunmamışlardı"