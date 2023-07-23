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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu

        Sultangazi'de bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu

        Sultangazi'de yaklaşık 15 gündür kiracılarından haber alamayan ev sahibi, evde bulunan eşyaları çıkarmak ve temizlik yapmak için girdiği evde kötü kokuyla karşılaştı. Evde bulunan bazanın altına bakan ev sahibi battaniyeye sarılmış bir cansız kadın bedeniyle karşılaştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:37
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        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
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        Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Fetih Sokak'ta meydana geldi.

        Yaklaşık 15 gündür yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracısından haber alamayan ev sahibi, 2 katlı binanın giriş katında bulunan evini temizlemek ve eşyaları çıkarmak için eve girdi.

        Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir cansız kadın bedeniyle karşılaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor.

        10 GÜN ÖNCE ADAM VE OĞLU EVDEN AYRILDI

        Evde yabancı uyruklu karı koca ile oğullarının yaşadığı öğrenilirken, yaklaşık 10 gün önce adam ile çocuğun evden ayrıldığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Polis, evden ayrılan yabancı uyruklu adam ve oğlunun bulunması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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