'Sultan' sürprizi

Kültür-sanatla kesişen hayatların daha da güçleneceği bilinciyle projeler ve iş birliktelikleri geliştiren İBB Kültür kadınla için projeler geliştirmeye devam ediyor.

Beyazperdede hayat mücadelesi veren emekçi, işçi Sultan’ı izlerken karşılarında filmin başrol oyuncusu, Yeşilçam’ın 'Sultan'ı Türkan Şoray’ı gören kadınlar büyük şaşkınlık ve mutluluk duydular. “Sultan” gibi hayata tutunmak için büyük mücadeleler veren, çalışan, üreten tüm kadınların kalbini kalbinde hissettiğini belirten Şoray, kendine büyük hayranlık duyan kadınlara yapılan sürprizin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Her birinin daha önce defalarca izlediği ve her seferinde ilk kez izliyormuş gibi heyecan duyduğu, dönemin kentsel dönüşümüyle birlikte varoşlarda yaşayan kadınların dönüşümünü de anlatan 'Sultan' filmi pek çok duyguyu aynı anda hissettirdiği kadınlara bu kez unutamayacakları bir sürpriz yaşattı.

İBB Kültür ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle 8 Mayıs Pazartesi günü İBB Prof. Dr.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde beyazperde karşısında bir araya getirilen konuklar, izledikleri “Sultan” filminin ardından karşılarında filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray’ı görünce büyük mutluluk yaşadılar.

8 Mayıs Pazartesi günü saat Sultanbeyli’de bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Kültür Merkezi heyecanlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İBB Kültür ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın iş birliği ile merkezde bir araya gelen İstanbullu kadınlar Türk sinemasının unutulmaz filmi “Sultan”ı izlemek üzere beyazperde karşısında yerlerini aldılar. Her birinin daha önce defalarca izlediği ve her seferinde ilk kez izliyormuş gibi heyecan duyduğu, dönemin kentsel

dönüşümüyle birlikte varoşlarda yaşayan kadınların dönüşümünü de anlatan 'Sultan' filmi pek çok duyguyu aynı anda hissettirdiği kadınlara bu kez unutamayacakları bir sürpriz yaşattı. Beyazperdede hayat mücadelesi veren emekçi, işçi Sultan’ı izlerken karşılarında filmin başrol oyuncusu, Yeşilçam’ın 'Sultan'ı Türkan Şoray’ı gören kadınlar büyük şaşkınlık ve mutluluk duydular.

“Sultan” gibi hayata tutunmak için büyük mücadeleler veren, çalışan, üreten tüm kadınların kalbini kalbinde hissettiğini belirten Şoray, kendine büyük hayranlık duyan kadınlara yapılan sürprizin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kültür-sanatla kesişen hayatların daha da güçleneceği bilinciyle projeler ve iş birliktelikleri geliştiren İBB Kültür kadınla için projeler geliştirmeye devam ediyor.