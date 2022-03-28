Son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken oyuncu Süleyman Yağcı, bugün bir kez daha gündem oldu. Peki, Süleyman Yağcı ne dedi ve neden gündem oldu?
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında konuşan oyuncu Süleyman Yağcı, söylediği sözler nedeniyle programın sunucuları ve sosyal medyadan büyük tepki gördü. İşte Yağcı'nın tepki çeken sözleri;
"LANET OLSUN..."
"Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?"
Yağcı, geçtiğimiz günlerde de kadınları giysileri ile ilgili söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu.
SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?
Doğum tarihi: 23 Ağustos 1964
Kaç yaşında: 57 yaşında
Nereliş: Çayeli
Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizice uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Yasemin hanım şu dosyaları alında odama gelin he hehhehhe diye de klasikleşen repliği hafızalara kazınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.
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