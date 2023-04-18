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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Süleyman isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SÜLEYMAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Süleyman ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Süleyman adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Süleyman isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SÜLEYMAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Süleyman ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri. Sükun, huzur. Gurur.

SÜLEYMAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Süleyman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Süleyman adını koymak caizdir.

SÜLEYMAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Süleyman ismini kullanan 231.552 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Süleyman ismini kullanan 27.474 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Süleyman ismini kullanan 10.823 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Süleyman ismini kullanan 13.362 kişi bulunmaktadır.

SÜLEYMAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Süleyman ismindekiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk